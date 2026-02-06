СМИ сообщают, что следователи ищут стрелявшего в генерала Алексеева в Москве мужчину

Mash: в Москве ищут мужчину 35-45 лет, стрелявшего в генерала Алексеева

Следователи ищут мужчину 35-45 лет, подозреваемого в покушении на генерал-лейтенанта Минобороны РФ Владимира Алексеева. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Как отмечается в сообщении, потенциальный киллер попал сразу на несколько камер видеонаблюдения во время его бегства с места преступления. По данным правоохранителей, ведутся поиски мужчины среднего среднего роста и телосложения. Поясняется, что н не был похож ни на женщину, как предполагалось ранее, ни на курьера.

До этого телеканал «112» сообщал, что киллер мог переодеться в женщину. Это был один из основных вариантов.

Владимир Алексеев подвергся нападению 6 февраля в одном из жилых домов в Москве. По данным Следственного комитета РФ, неизвестный несколько раз выстрелил в генерал-лейтенанта и скрылся. Сотрудника министерства обороны доставили в больницу для оказания медицинской помощи. Как сообщил сообщил Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT, мужчина находился в тяжелом состоянии.

