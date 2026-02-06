В Киеве увеличилось количество домов без отопления

В Киеве остаются без отопления 1200 домов. Об этом сообщил в своем Telegram-канале президент Украины Владимир Зеленский.

«Тяжелая ситуация до сих пор в Киеве, где более 1200 домов в разных районах столицы – без отопления. Требуется больше поддержки для людей из таких домов», — написал он.

Глава государства поручил привлечь цифровые инструменты для определения и анализа конкретных потребностей людей.

По словам мэра Киева Виталия Кличко, Дарницкая ТЭЦ получила «критические повреждения», которые будут устранять не менее двух месяцев, если не будет новых обстрелов.

5 февраля стало известно, что Дарницкая ТЭЦ в Киеве прекратила работу, она почти полностью разрушена. Станция обслуживала около 500 тысяч жителей Днепровского и Дарницкого районов города.

В ночь на 3 февраля российские войска нанесли массированный удар по энергетическим объектам Украины. Повреждения получили несколько ТЭЦ и подстанций по всей стране. В Киеве без отопления остались 1170 жилых домов, а в Харькове — 820. Во многих населенных пунктах Украины нет электричества.

Ранее на Западе заявили, что энергосистема Украины «висит на волоске».