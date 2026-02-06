Размер шрифта
Армия

В Госдуме предложили усилить охрану чиновников после покушения на замглавы ГРУ Алексеева

Депутат Журавлев: армейскому руководству страны необходима дополнительная защита и охрана
Минобороны России

Высокопоставленным военным чиновникам нужно обеспечить безопасность — переселять их с семьями в охраняемые поселки или выделять личных телохранителей. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» заявил первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев.

«Конечно, всему высшему руководству страны — особенно армейскому — необходима в нынешней ситуации дополнительная защита и охрана. Это может быть какая-то схема со сменными служебными квартирами, которые сложно было бы отследить; охраняемые поселки, в которые человеку с улицы просто так не попасть. В конце концов — личный телохранитель, профессионал, который провожал бы до дверей и способен был объективно оценивать обстановку. И следует уже проводить акции возмездия на территории, которую все еще контролирует киевский режим. В Великую Отечественную, помнится, советские спецслужбы вовсе не чурались проводить ликвидации в тылу врага, физически устраняя наиболее одиозные фигуры из оккупационных властей», — сказал Журавлев.

Первый замначальника ГРУ Владимир Алексеев подвергся нападению 6 февраля в одном из жилых домов на Волоколамском шоссе в Москве. По данным Следственного комитета РФ, неизвестный несколько раз выстрелил в генерал-лейтенанта и скрылся. Сотрудника министерства обороны доставили в больницу для оказания медицинской помощи. Как сообщил Telegram-канал SHOT, мужчина находился в тяжелом состоянии.

Сейчас следователи ищут подозреваемого. На месте происшествия работают криминалисты, сотрудники профильных служб изучают записи с камер видеонаблюдения и допрашивают очевидцев. Возбуждено уголовное дело.

Ранее глава МИД РФ Лавров после покушения на Алексеева заявил о желании Украины сорвать переговоры.
 
