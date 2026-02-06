«Сегодня полк, завтра дивизия». Зачем немцы вновь двинули танки к границам России?

Танк бундесвера Leopard 2A6 участвует в литовско-германских международных учениях «Grand Quadriga 2024» на полигоне в Пабраде, к северу от Вильнюса, 2024 год

Решение ФРГ о переброске около пяти тысяч своих солдат и 105 танков на юго-восточную границу Литвы с союзной России Белоруссией является частью плана OPLAN DEU по потенциальному конфликту с Москвой. Что это за план и при чем тут «Барбаросса» — в материале военного обозревателя «Газеты.Ru», полковника в отставке Михаила Ходаренка.

План под названием OPLAN DEU

Считается, что OPLAN DEU является частью плана НАТО по гипотетической войне с Россией. Во всяком случае, так об этом сообщил обозреватель американского журнала The National Interest (NI) Питер Сучиу.

Для начала обратимся к тем деталям этого плана, которые попали в открытый доступ. OPLAN DEU — это аббревиатура Der Operations plan Deutschland. То есть это сугубо германский документ, в котором расписаны действия военно-политического руководства Берлина по защите инфраструктуры ФРГ, необходимые для поддержания обороноспособности государства на должном уровне в условиях обострения международной обстановки.

Согласно заявлению Территориального командования бундесвера, OPLAN DEU определяет действия Германии как «реакцию на обостряющуюся ситуацию в области политики безопасности в Европе. Он объединяет основные военные подразделения национальной обороны и обороны союзников в Германии с необходимыми для этого гражданскими вспомогательными службами в оперативно выполнимом плане.

Таким образом, принимаются плановые меры предосторожности для того, чтобы в случае кризиса или конфликта можно было действовать «целенаправленно, в конституционных рамках в соответствии с принятыми политическими решениями».

В целом OPLAN DEU направлен на сдерживание потенциальных противников, защиту Германии от возможных угроз. Это, по замыслу немецких разработчиков, «важный шаг на пути к созданию надежной, устойчивой и боеспособной оборонной архитектуры, готовой к вызовам современности».

Вместе с тем ясного ответа, относится ли OPLAN DEU к документам стратегического планирования ОВС НАТО и как он с ними сочетается, похоже, нет. Одна из целей OPLAN DEU — обеспечить передислокацию частей и соединений Объединенных вооруженных сил (ОВС) НАТО через Германию к восточному флангу Североатлантического альянса.

Нельзя исключать, что в документах альянса по стратегическому развертыванию ОВС НАТО есть раздел «Стратегические перегруппировки войск (сил)». А это, как известно, организованное перемещение войск из внутренних районов НАТО и пунктов базирования на театры военных действий, в частности на восточный фланг альянса.

Понятна и возможная цель подобных перегруппировок. Она состоит в усилении соответствующих группировок Объединенных вооруженных сил НАТО на угрожаемых направлениях и доведении их до уровня, необходимого для проведения первых операций, наращивания их усилий и восстановления боеспособности в ходе начального периода войны.

Разрабатывался ли OPLAN DEU в соответствии с решениями верховного главнокомандующего ОВС НАТО в Европе генерала Алексуса Гринкевича на проведение первых операций, информации в открытых источниках, разумеется, нет.

А то, что такие операции в Монсе (штаб-квартира НАТО) отработаны, сомневаться не приходится. В этих документах наверняка обозначены стратегические цели предстоящих военных действий, расчет необходимых сил и средств, их распределение по стратегическим направлениям, стратегические задачи Объединенных вооруженных сил НАТО (ближайшая и дальнейшая).

«Недалеко до создания ударных группировок»

Как известно, в перспективе планом OPLAN DEU предполагается перегруппировка до 800 тысяч бойцов и командиров Объединенных вооруженных сил НАТО в приграничные районы с Белоруссией и Россией.

Как бы там ни было, относится ли OPLAN DEU к документам стратегического планирования НАТО или является только германской инициативой, решение о передислокации 5 тыс. бойцов и 105 танков руководством ФРГ уже принято и нет сомнения, что этот шаг с Монсом согласован.

Такое количество боевых бронированных машин по нашим штатам соответствует примерно танковому полку. Как известно, полками конфликтов высокой интенсивности не начинают. Но сегодня переброшен полк, завтра дивизия, послезавтра армейский корпус, а там и совсем недалеко до создания полноценных ударных группировок.

Поэтому относиться даже к перегруппировке 5 тыс. бойцов следует более чем серьезно и рассматривать ее исключительно как тенденцию. Что касается германского военно-политического руководства, то оно должно ясно ответить на вопрос — не перерастет ли OPLAN DEU в план «Барбаросса» наших дней? Чем закончился последний, всем известно.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок — военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976),

Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980–1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986–1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988–1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992–2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000–2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010–2015).