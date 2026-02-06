Свари свою любовь: какой получилась романтическая комедия «Равиоли Оли» с Ольгой Бузовой?

В прокат вышла романтическая комедия «Равиоли Оли», в которой Ольге Бузовой (певица играет саму себя) достается пельменный завод на грани банкротства. Кинокритик Павел Воронков рассказывает, чем примечателен первый сольный фильм Бузовой.

Дела у Ольги Бузовой (Ольга Бузова) идут отлично: толпы поклонников, туры на 150 городов, треки в топах чартов. Для полного счастья не хватает разве что роскошной квартиры — миллионов эдак за 200. Ну и мужчины, конечно.

Однако по любопытному стечению обстоятельств почти одновременно в жизни Бузовой вдруг появляются и деньги на квартиру, и обаятельный ухажер — немец Генрих (Вольфганг Черни). Разумеется, все это слишком хорошо, чтобы быть правдой: Генрих (а на самом деле Гена Волков) уговаривает артистку вложиться в его пельменный завод в Нижних Теплышках, после чего исчезает с деньгами. Бузова становится владелицей неказистого предприятия на грани банкротства — и, чтобы компенсировать потери, решает распродать оборудование.

Для Нижних Теплышек, чье население почти поголовно трудится на несчастном заводе, это равно концу света. Сопротивление рабочего класса возглавляет харизматичный Антон (Владимир Яглыч), который еще вчера был язвительным таксистом и вовсю подтрунивал над Бузовой, а сегодня оказался одним из ее подчиненных — заводским инженером по безопасности.

Столичная безучастность звезды постепенно рассеивается: хозяйка местной гостиницы Рая (Марина Федункив), славящаяся своими равиоли, становится ей настоящей подругой, а Антон начинает вызывать у знаменитости все более нежные чувства.

Кадр из фильма «Равиоли Оли» (2026)

Фильм «Равиоли Оли», который изящно спойлерит развязку уже в каламбурном названии, — далеко не первая работа Бузовой на большом экране и даже не первая ее главная роль. Но первый, выражаясь «марвеловским» языком, сольник: полный метр, целиком построенный на личном бренде артистки. Сделана картина, естественно, на мощностях ТНТ (режиссером выступил креативный продюсер канала Андрей Никифоров, руководивший, например, перезапуском ситкома «Счастливы вместе» — сериалом «Букины»): спустя 22 года после того, как Бузова ступила на съемочную площадку проекта «Дом-2» и начала карьеру в шоу-бизнесе, она наконец дослужилась до собственного кино — которое, как известно, важнейшее из искусств.

Хотя кино — в привычном понимании этого слова — фильм Никифорова назвать довольно сложно. Лента «Равиоли Оли» балансирует между двумя агрегатными состояниями: стандартной телевизионной халтурки и полуторачасового рекламного ролика несуществующей марки еды (в течение всего премьерного показа в кинотеатре «Октябрь» не покидало ощущение, что вот сейчас Бузова встанет и действительно объявит о запуске собственной линейки замороженных продуктов, но — нет). С другой стороны, ничего сверх того, в общем-то, и не требуется. В том числе проявления каких-либо актерских способностей со стороны главной здешней звезды — то обстоятельство, что Бузова тут плохо играет Бузову, даже снабжает происходящее дополнительным комедийным слоем.

Кадр из фильма «Равиоли Оли» (2026)

Самое страшное, что случается во время просмотра «Равиоли Оли», — это внезапное осознание объема информации о Бузовой, содержащейся в голове — вопреки всякой воле обладателя этой головы. Вдруг оказывается, что миллион шуток, формально предназначенных для «своих людей», доступен и человеку с улицы. Это, безусловно, свидетельствует о масштабе феномена Бузовой, но по-настоящему удивляет другое: над этими шутками вполне можно посмеяться.

Не над всеми, безусловно. Да, гнусненькие гэги про жизнь в глубинке и диковатый стеб над цыганами, который почему-то сопровождается камео Эвелины Бледанс, «Равиоли», конечно, совсем не красят, а блистающий на фоне Бузовой актерский состав порой бывает искренне жаль (особенно тоскливо смотрится Роза Хайруллина в образе «пельменного сомелье», это что-то на грани жестокого обращения с пожилыми). От проскакивающих панчей политического толка дух тоже, мягко скажем, не перехватывает — впрочем, лучше уж так, чем никак (Максим Лагашкин играет проворовавшегося мэра по фамилии Москвич, фильм осмеливается поиронизировать про выборы).

И все-таки при всей очевидной нелепости «Равиоли» — далеко не самая ужасная на свете картина. Что ее спасает, так это — неожиданно — бузовская самоирония. Ну или ирония сценаристов, которую Бузова не стала губить в зародыше. Благодаря ей в центральной фигуре картины угадывается человек, не утративший до конца связь с реальностью. Теперь уже сложно поверить, что пять лет назад этот же человек не подозревал, что тарелку пельменей стоит отварить, прежде чем фотографироваться с ней для рекламных постов. Выходит, и у нас есть шанс.

Кадр из фильма «Равиоли Оли» (2026)

Название: «Равиоли Оли»

Дата премьеры: 2 февраля 2026 года (Москва)

Дата выхода: 5 февраля 2026 года

Где смотреть: в кино

Продолжительность: 90 минут

Режиссер: Андрей Никифоров

В ролях: Ольга Бузова, Владимир Яглыч, Марина Федункив, Вольфганг Черни, Максим Лагашкин, Ева Смирнова, Эвелина Бледанс, Константин Карасик, Роза Хайруллина, Михаил Орлов, Алена Жигалова