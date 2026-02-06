Размер шрифта
В Абхазии закроют пункты выдачи российских паспортов

Посольство РФ: пункты выдачи российских паспортов в Абхазии приостановят работу
Sergei Afanasev/Shutterstock/FOTODOM

Россия вынуждена принять решение о приостановке пунктов выдачи российских паспортов в Абхазии из-за недовольства абхазских политиков. Об этом сообщило российское посольство в республике на своем сайте.

В сообщении говорится, что эти центры были открыты в январе этого года на основании решения президента РФ Владимира Путина и по согласованию с властями страны для удобства граждан республики. Помимо них, в прошлом году в Абхазии были открыты кабинеты оформления российских водительских удостоверений.

«Поскольку абхазские политические деятели, включая депутатов Народного Собрания, ставят под сомнение законность функционирования упомянутых пунктов, российская сторона, с уважением относящаяся к суверенитету независимой Республики Абхазия, будет вынуждена принять решение о приостановке их работы», — заявили в дипмиссии.

Там добавили, что деятельность по выдаче абхазским гражданам российских паспортов будет перенесена на территорию РФ.

Ранее сообщалось, что в Грузии решили ввести ответственность за утверждения об управляемости страны Россией.
 
