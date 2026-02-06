Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы ЭпштейнаПокушение на генерала Алексеева
Спорт

Глава ФПЛТР назвал хайпом слухи о том, что прыгуны с трамплина увеличивают половые органы

Дубровский назвал хайпом слухи об инъекциях в половые органы атлетов на ОИ-2026
Владимир Трефилов/РИА «Новости»

Глава Федерации прыжков на лыжах с трамплина Дмитрий Дубровский (признан в РФ иностранным агентом) отреагировал на новость об инъекциях в половые органы прыгунов с трамплина. Его слова передает «Советский спорт».

«Думаю, что это большое преувеличение. Уровень прыжков на международной арене с точки зрения проверок очень высокий. Такого рода манипуляции выявляются, а наказания за них очень суровые. Сомневаюсь, что лидеры мировых прыжков пойдут на что-то подобное для достижения результата. Скорее, это попытка создать некий хайп вокруг Олимпиады», — сказал Дубровский.

В СМИ появилась информация о введении некоторыми спортсменами на Олимпиаде инъекции гиалуроновой кислоты в область гениталий для получения преимущества в прыжках с трамплина.

Целью процедуры является возможное временное увеличение объема мягких тканей, что искусственно смещает «самую нижнюю точку» тела при обязательном 3D-сканировании. Это сканирование проводится перед каждым сезоном для пошива аэродинамического костюма. Смещение контрольной точки позволяет получить костюм с чуть большей площадью поверхности, что может повысить подъемную силу на 5% и добавить до шести метров к длине прыжка.

Ранее в Госдуме объяснили инцидент с российским флагом на Олимпиаде.
 
Теперь вы знаете
В зоне «экстремального страха». Почему рухнул биткоин и пробьет ли он новое дно?
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!