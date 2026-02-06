Глава ФПЛТР назвал хайпом слухи о том, что прыгуны с трамплина увеличивают половые органы

Дубровский назвал хайпом слухи об инъекциях в половые органы атлетов на ОИ-2026

Глава Федерации прыжков на лыжах с трамплина Дмитрий Дубровский (признан в РФ иностранным агентом) отреагировал на новость об инъекциях в половые органы прыгунов с трамплина. Его слова передает «Советский спорт».

«Думаю, что это большое преувеличение. Уровень прыжков на международной арене с точки зрения проверок очень высокий. Такого рода манипуляции выявляются, а наказания за них очень суровые. Сомневаюсь, что лидеры мировых прыжков пойдут на что-то подобное для достижения результата. Скорее, это попытка создать некий хайп вокруг Олимпиады», — сказал Дубровский.

В СМИ появилась информация о введении некоторыми спортсменами на Олимпиаде инъекции гиалуроновой кислоты в область гениталий для получения преимущества в прыжках с трамплина.

Целью процедуры является возможное временное увеличение объема мягких тканей, что искусственно смещает «самую нижнюю точку» тела при обязательном 3D-сканировании. Это сканирование проводится перед каждым сезоном для пошива аэродинамического костюма. Смещение контрольной точки позволяет получить костюм с чуть большей площадью поверхности, что может повысить подъемную силу на 5% и добавить до шести метров к длине прыжка.

Ранее в Госдуме объяснили инцидент с российским флагом на Олимпиаде.