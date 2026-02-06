СМИ: Сабуров не сдал тест по истории России, пытаясь получить ВНЖ

Комик Нурлан Сабуров пытался получить вид на жительство в России, но не смог сдать тест по истории страны, утверждает Telegram-канал Mash.

По данным канала, оформить ВНЖ Сабуров хотел, чтобы избежать проблем с федеральной налоговой службой и не повторить судьбу блогерши Елены Блиновской, которую судят за уклонение от уплаты налогов и вывод заработка за границу. Известно, что только в 2024 году шоумен задекларировал больше 50 миллионов рублей годового дохода.

Известно, что жена Сабурова ВНЖ получила.

Юмористу из Казахстана Нурлану Сабурову запретили въезд в РФ на 50 лет. По одной из версий, причиной может быть отмывание доходов через посредников. Это не первый скандал с участием комика: ранее его обвинили в нарушении миграционного законодательства, а его шутки не раз приводили к спорам в соцсетях и жалобам общественников. Как развивалась карьера Нурлана Сабурова и из-за чего ему могли запретить въезд в Россию — в материале «Газеты.Ru».

Ранее супруга Сабурова Диана открыла ИП в России.