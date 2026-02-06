Размер шрифта
Обвиняемого в убийстве 9-летнего ребенка в Петербурге поместили в одиночную камеру

78: Жилкина, обвиняемого в убийстве 9-летнего мальчика, изолировали от зэков
Алексей Филиппов/РИА Новости

Петербуржца Петра Жилкина, обвиняемого в убийстве 9-летнего мальчика, изолировали от рецидивистов и поместили в одиночную камеру в СИЗО «Кресты». Об этом сообщает Telegram-канал 78.

«Зампредседателя Общественной наблюдательной комиссии Петербурга Алексей Морозов напомнил, что по правилам лица, впервые попавшие под стражу, содержатся отдельно от фигурантов с криминальным прошлым. Кроме того, отдельно содержатся обвиняемые в тяжких преступления. Жилкин находится в одиночной камере», — сказано в посте.

Как уточняет канал, в камере Жилкина есть кровать, шкаф, санузел и полка над раковиной. С мужчиной продолжают проводить процессуальные действия.

Известно, что Жилкин находится в подавленном состоянии. Жалоб на здоровье он не высказывал, заключает канал.

Жилкин взят под стражу на полтора месяца — до 31 марта. Мужчина не возражал против избрания меры пресечения, о которой ходатайствовал следователь. Ему вменяют п. «в» ч.2 ст. 105 УК РФ — убийство малолетнего, сопряженное с похищением. В случае признания виновным Жилкину грозит лишение свободы на срок вплоть до пожизненного.

Ранее стали известны подробности о личной жизни Жилкина и его попытке получить алиби от некой девушки.
 
