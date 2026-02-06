Размер шрифта
США считают, что КНР должна участвовать в вопросе контроля над вооружением

Рубио: контроль над вооружениями должен стать многосторонним вопросом
Kevin Mohatt/Reuters

Администрация США придерживается мнения, что контроль над вооружениями должен быть вопросом, рассматриваемым в многостороннем формате, с обязательным участием Китая. Об этом заявил госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио, чьи слова приводит ТАСС.

«Контроль над вооружениями больше не может быть двусторонним вопросом между Соединенными Штатами и Россией. Как ясно заявил президент [США], другие страны, и в первую очередь Китай, также несут ответственность за обеспечение стратегической стабильности», — отметил дипломат.

По его словам, США не примут условий, наносящих им ущерб, и не будут закрывать глаза на несоблюдение существующих соглашений ради достижения новых. Рубио подчеркнул, что стандарты США четко определены, и от них не откажутся ради достижения соглашения о контроле над вооружениями любой ценой.

Кроме того, глава Госдепа отметил, что переговоры по данному вопросу всегда будут вестись с позиции силы.

«Россия и Китай не должны рассчитывать, что Соединенные Штаты останутся в стороне, пока они уклоняются от своих обязательств и наращивают свой ядерный потенциал», — резюмировал Рубио.

Ранее США заявляли о готовности сотрудничать с Россией и Китаем для сокращения ядерного вооружения.
 
