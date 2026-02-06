Нурлану Сабурову запретили въезд в Россию. Чем провинился известный комик?

Юмористу из Казахстана Нурлану Сабурову запретили въезд в РФ на 50 лет. По одной из версий, причиной может быть отмывание доходов через посредников. Это не первый скандал с участием комика: ранее его обвинили в нарушении миграционного законодательства, а его шутки не раз приводили к спорам в соцсетях и жалобам общественников. Как развивалась карьера Нурлана Сабурова и из-за чего ему могли запретить въезд в Россию — в материале «Газеты.Ru».

Из-за чего Нурлану Сабурову запретили въезд в Россию

6 февраля сразу несколько СМИ сообщили, что казахстанскому комику Нурлану Сабурову запретили въезд в Россию на 50 лет. Telegram-канал SHOT утверждает, что о запрете юморист узнал уже в Москве — в ночь накануне случившегося он прибыл во «Внуково» рейсом авиакомпании Fly Dubai, но паспортный контроль не прошел. Сабурова отвели в отдельное помещение, где и вручили официальный документ о запрете на въезд. По данным Baza, запрет вступил в силу еще 30 января, но юморист был удивлен задержанию и спрашивал у правоохранителей, депортируют ли его.

В Сети появились видео, где артиста останавливают на досмотре. Во время задержания он пытался кому-то позвонить.

Сейчас он ожидает депортации в аэропорту «Внуково», сегодня Сабуров должен покинуть Россию.

Задержанный заявил, что денег на обратный билет у него нет, сообщает Telegram-канал 112. В материале указано, что за звездой вылетели два воздушных маршала — они должны были забрать его обратно в Дубай в наручниках. Однако позже стало известно, что Сабуров отказался бесплатно лететь в ОАЭ и купил билет в Казахстан.

Комик Нурлан Сабуров в аэропорту Внуково, 6 февраля 2026 года РИА Новости

Пока нет однозначного объяснения запрета на въезд юмористу. Источник РИА Новости утверждает, что решение было принято в интересах национальной безопасности страны, соблюдения законодательства и защиты традиционных духовно-нравственных ценностей.

СМИ рассматривают несколько версий, почему Сабурову могли запретить въезд в Россию. По одной из них, комик якобы пытался легализовать («отмыть») заработанные в России деньги через посредников. Но официального подтверждения этой информации нет.

Mash не исключил, что решение было принято из-за концерта в Алма-Ате в 2022 году, когда комик «попытался поддеть россиян, которые переехали в Казахстан» и позволял себе «неоднократную критику СВО». Тогда он спросил, изучают ли приехавшие казахский язык, и высмеял их произношение слова «тенге» официальная валюта в Казахстане. На видео попал отрывок монолога Сабурова.

«Ну что, русские, казахский изучаете уже? — поинтересовался артист. — «Тэнге» — это все равно, что «двести рублэй».

На том же выступлении юморист вспомнил, что недавно россияне шутили над казахами, которые переехали в Россию, а теперь оказались в похожем положении.

Собеседник ТАСС допустил, что комику могли запретить въезд в РФ из-за нарушения миграционного и налогового законодательства.

Самые известные скандалы с участием Сабурова

Нарушение миграционного законодательства в 2025 году

19 мая 2025 года стало известно , что Нурлана Сабурова задержали в аэропорту «Шереметьево» за нарушение миграционного законодательства. Ему грозило выдворение в Казахстан. СМИ сообщали, что комик пробыл в России 114 дней вместо 90, разрешенных в течение года.

Тогда юморист отделался мягким наказанием: Сабурова оштрафовали на 5,5 тыс. рублей за нарушение сроков миграционного учета. Также ему дали две недели, чтобы покинуть страну и въехать обратно на законных основаниях.

Юристы объясняли мягкое наказание в отношении комика его положительными характеристиками — Сабуров работал в России, а члены его семьи могли быть гражданами РФ.

Отмены концертов и скандальные выступления

Одним из самых скандальных концертов в карьере Сабурова оказалось выступление 13 апреля 2022 года в Сан-Франциско . Во время его монолога на сцену выбежала украинская активистка в белом платье с красными пятнами. Охранники вывели девушку из зала, но Сабуров не остался в стороне и пошутил о том, что у нее начались месячные.

Шутка Сабурова вызвала возмущение украинской диаспоры в США. Общественный деятель Даниил Тонкопий заявил, что следующий концерт комика в Чикаго (намеченный на 16 апреля) «отложили на неопределенное время» благодаря «давлению двух консулов Украины, Украинского национального конгресса и огромного количества «благодарных зрителей Сабурова». Он пообещал, что будет добиваться отмены и других концертов артиста.

Против появления на сцене юмориста выступили и зрители, живущие в Израиле. В итоге там отменили четыре концерта Сабурова.

Уже через две недели Сабуров перенес тур в Казахстане на полгода вперед «по не зависящим от него причинам». Менеджер артиста объяснил этот шаг добавлением новых городов в программу тура.

В сентябре 2022 года Нурлан Сабуров решился прокомментировать произошедшее на концерте в Чикаго. Он рассказал, что стал жертвой русофобии после скандального инцидента, а его родственники начали получать угрозы и оскорбления.

«Началась жесткая травля. Я, конечно, понимаю боль, но ненавистью нельзя вызвать эмпатию. Когда мне пишут обидные комментарии, знаете, это не поможет. Многие писали и звонили моей жене, оскорбляли ее. Кто-то писал моей маме, мол, мы тебя найдем», — говорил тогда комик.

Но давать концерты Сабуров не перестал. На одном из выступлений в том же году он пошутил над звездами, которые заявили о стыде за свое происхождение после начала СВО на Украине.

«Потом появились типы, которые говорили «стыдно, что я русский». В основном это граждане Израиля, я заметил», — иронизировал Сабуров.

Тогда артист недвусмысленно демонстрировал свою позицию. В октябре 2022-го он посетил развлекательное шоу «Түнгі студия» и разговаривал исключительно на русском языке, в то время как коллега задавал вопросы на казахском.

В январе 2024 года в Сети появлялась информация, что артиста и его коллегу Тимура Каргинова проверяет следствие из-за видео 2019 года, где артисты якобы насмехались над героем ДНР. На видеоролике стендаперы и преподаватель мехмата МГУ Андрей Коняев обсуждали позывной кавалера Ордена мужества РФ Арсена Павлова (Моторола). Посмеявшись, Сабуров и Каргинов пошутили, что со смертью Павлова «Моторола обанкротилась». Каргинов предположил, что у коллег военного были позывные Чунга-Чанга, Бинго-Бонго, Сименс и Сеньор-Помидор. Но наказания комик в итоге не понес.

В декабре 2025 года СМИ сообщали об отмене концерта комика в Обнинске. Выступление было запланировано в местном Доме ученых, но там начался ремонт крыши.

29 января 2026 года стало известно, что концерт Нурлана Сабурова в Екатеринбурге отменен — 3 февраля он должен был выступить с новой программой. На данный момент сайт комика недоступен. По данным СМИ, на 2026 год у него были запланированы 53 концерта в России.

Как Нурлан Сабуров стал известен

Нурлан Сабуров родился 22 декабря 1991 года в казахстанском Степногорске, но после окончания школы переехал в Екатеринбург и поступил в Уральский федеральный университет на факультет физкультуры.

Будучи студентом, Сабуров проявлял интерес к стендапу и сфере юмора. Он играл в университетской команде КВН, а также выступал с друзьями в барах и на небольших концертных площадках. Его друг, стендап-комик Дмитрий Романов, посоветовал Сабурову принять участие в шоу телеканала ТНТ Stand Up в рубрике «Открытый микрофон». Там комика заметили и стали ему давать все больше экранного времени.

В 2014 году Нурлан решил переехать с семьей в Москву, так как уже постоянно выступал в качестве резидента шоу. Вместе с ним в Москве обосновалась жена Диана, с которой парень познакомился еще в Екатеринбурге. Они также перевезли в столицу дочь Мадину, родившуюся в 2012 году.

Через пять лет у пары появился сын Тагир — к тому времени Нурлан Сабуров уже стал одним из самых популярных российских комиков и активно давал концерты в разных городах страны. В конце апреля 2019 года он присоединился к команде комиков и стал ведущим юмористического YouTube-шоу «Что было дальше?».

Взлет и падение популярности шоу «Что было дальше?» «Что было дальше?» — это шоу, где комики слушают историю приглашенной знаменитости и придумывают ее исход, стараясь сделать его наиболее смешным. Проект стал популярным потому, что сидящие в студии участники не выбирали выражения в адрес гостя и часто его оскорбляли. В разных выпусках в шоу появлялись Шура, Филипп Киркоров, Любовь Успенская, Анастасия Волочкова, Артем Дзюба, Отар Кушанашвили, Гарик Харламов, Гарик Мартиросян, Антон Шастун, Игорь Верник, Леонид Якубович, Никита Кологривый и другие звезды шоу-бизнеса. Выпуски набирали десятки миллионов просмотров. По оценке Forbes, в 2020 году участники «ЧБД» стали самыми высокооплачиваемыми блогерами в России: их суммарные доходы от рекламы на YouTube-канале LABELCOM составили $3,5 млн за год. В 2022 году выпуск шоу на YouTube был приостановлен, и «Что было дальше?» вернулось 1 апреля 2023 года на площадке VK Видео. В этом виде оно просуществовало до 7 марта 2024 года. Следующие выпуски публикуются на YouTube со второй половины 2024 года, но количество просмотров заметно упало.

Бешеная популярность интернет-проекта позволила Сабурову приобрести недвижимость, повысить гонорары и перейти на качественно новый уровень жизни. Он все чаще появлялся в одежде люксовых брендов, приобрел автомобили и стал ездить в США и Дубай для создания контента с местными звездами.

Гонорары и имущество Нурлана Сабурова

Еще в 2024 году СМИ сообщали, что гонорар Нурлана Сабурова составлял 2 млн рублей наличными за 25-минутное стендап-выступление. При оплате на расчетный счет артист просил 2,2 млн рублей. За 3,5 млн рублей Сабуров мог стать ведущим мероприятия. Выступление на корпоративе вместе с юмористом Тамби Масаевым обошлось бы в 4,5 млн рублей.

Доходы от выступлений комика в России превысили отметку в 50 млн рублей. Утверждается, что общая стоимость активов Нурлана Сабурова составляет 60 млн рублей, которые он вложил в недвижимость, транспорт и др. Telegram-канал 112 считает, что комик не оформлял российское гражданство, опасаясь возможных международных санкций.

Однако, Сабуров не смог бы получить российский паспорт без выхода из гражданства Казахстана. Это следует из пункта 3 статьи 10 конституции Республики Казахстан и статьи 3 закона «О гражданстве Республики Казахстан», которые запрещают иметь два гражданства и предусматривают наказание за это.

Продюсер Сергей Дворцов предположил в беседе с «Газетой.Ru», что после новостей о запрете на въезд шоу «Что было дальше?» наверняка ждет закрытие. Продюсер считает, что съемки проекта можно продолжить за границей, но неизвестно, какие звезды рискнут репутацией ради участия в шоу.

Также Дворцов уверен, что случившееся — крах карьеры Сабурова, он может потерять рекламные контракты.

«Могу сказать так — до статуса иноагента ему рукой подать», — отметил продюсер.