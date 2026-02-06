Россиянин получил три года колонии за попытку похищения ребенка

В Подмосковье мужчина получил срок за попытку похищения ребенка на улице

В Балашихе суд вынес приговор 40-летнему местному жителю, признав его виновным в попытке похищения восьмилетней девочки, мужчина, пытался силой увести ребенка с улицы. Об этом сообщает прокуратура Подмосковья.

Инцидент произошел 1 октября 2025 года на улице Карла Маркса. Обвиняемый, представившись сотрудником правоохранительных органов, схватил девочку за руку и потащил за собой. Ребенку удалось вырваться, но мужчина догнал ее у входа в магазин и снова схватил.

Школьницу от злоумышленника отбили очевидцы, похитителя задержали. Приговором суда ему назначено наказание в виде трех лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор еще не вступил в законную силу.

До этого в Кузбассе мужчина затащил ребенка в машину и ограбил. Он похитил у юноши дорогостоящий мобильный телефон, после чего скрылся. Семья мальчика обратилась в правоохранительные органы. Личность подозреваемого установили, злоумышленник задержан. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело о грабеже.

Ранее двое мигрантов похитили и изнасиловали 12-летнюю девочку.