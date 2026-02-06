Размер шрифта
Роспотребнадзор выясняет обстоятельства гибели россиянки на египетском курорте

Роспотребнадзор запросил информацию о смерти россиянки в Шарм-эль-Шейхе
Виталий Тимкив/РИА Новости

Роспотребнадзор выясняет обстоятельства гибели российской туристки в египетском Шарм-эль-Шейхе. Ведомство официально обратилось к властям страны, запросив данные об эпидемиологической обстановке в регионе и детали проведенного расследования. Соответствующее сообщение было опубликовано ведомством в мессенджере МАХ.

Причиной для обращения послужили сообщения в СМИ о том, что смерть туристки из Самары, предположительно, вызвана кишечной инфекцией, которую она могла подхватить после ужина в отеле Domina Coral Bay Aquamarine. В связи с этим, Роспотребнадзор направил запрос в министерство здравоохранения Египта, запросив оценку санитарно-эпидемиологической ситуации, а также результаты проводимого расследования. Аналогичное обращение отправлено в Ассоциацию туроператоров России (АТОР).

Кроме того, Роспотребнадзор обратился к российским туристам с напоминанием о важности соблюдения мер предосторожности для защиты от кишечных инфекций. К ним относятся регулярное и тщательное мытье рук с мылом, использование бутилированной или кипячёной воды, тщательное мытье фруктов и овощей, а также избегание контактов с людьми, имеющими признаки инфекционного заболевания. При ухудшении самочувствия, появлении жара, рвоты, высыпаний или диареи, рекомендуется немедленно обращаться за медицинской помощью.

По информации журналистов, 69-летняя жительница Самарской области впервые в жизни поехала за границу. Вместе с подругой женщина остановилась в отеле Domina Coral Bay Aquamarine в Шарм-эль-Шейхе. В первый день отдыха они поужинали креветками и кальмарами. На следующее утро у путешественницы резко ухудшилось самочувствие: начались диарея и рвота, поднялась температура. Первоначально она предприняла попытки самостоятельного лечения, однако улучшения не последовало. На третий день ее состояние потребовало госпитализации.

Медицинское обследование выявило выраженное воспаление, вызванное бактериальной инфекцией. У пациентки была обнаружена крайне тяжелая форма анемии и признаки токсического поражения печени, сопровождающиеся десятикратным превышением уровня билирубина. В результате у россиянки возникли рвота с кровью и септический шок, а также подорганная недостаточность, характеризующаяся отказом жизненно важных органов. Спустя двенадцать дней после госпитализации, женщина скончалась.

Ранее Роспотребнадзор запрашивал у Таиланда данные о случаях кишечной инфекции среди российских туристов.
 
