«Весь этаж в крови». В Москве совершено покушение на первого замначальника ГРУ

В Москве произошло покушение на первого замначальника ГРУ Владимира Алексеева. Неизвестный трижды выстрелил генералу в спину, когда он вышел из своей квартиры. Соседи вызвали медиков, после чего высокопоставленного военнослужащего госпитализировали в тяжелом состоянии. По словам очевидцев, весь этаж был залит кровью. Сейчас ведется розыск стрелявшего. В Кремле подчеркнули, что президент России Владимир Путин получает всю информацию о ходе расследования. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

На северо-западе Москвы произошло покушение на убийство генерал-лейтенанта Минобороны РФ Владимира Алексеева, сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

По версии следствия, 6 февраля в жилом доме на Волоколамском шоссе неизвестный несколько раз выстрелил в высокопоставленного сотрудника оборонного ведомства и сбежал. Злоумышленник находился на 25-м этаже на лестничной клетке и выждал момент, когда офицер выйдет из своей квартиры этажом ниже, после чего произвел три выстрела, выяснил SHOT.

Алексеева доставили в одну из городских больниц, он находится в реанимации в тяжелом состоянии. Пули задели жизненно важные органы. По информации Telegram-канала Baza, преступник стрелял в спину.

СК возбудил два уголовных дела — о покушении на убийство (часть 3 статьи 30, часть 1 статьи 105 УК РФ) и незаконном обороте огнестрельного оружия (часть 1 статьи 222 УК РФ).

Следователи и криминалисты продолжают работу на месте происшествия, изучают записи с камер видеонаблюдения и допрашивают очевидцев. Кроме того, организованы поиски злоумышленника, не исключается, что могла стрелять женщина. Правоохранительные органы проверяют автомобили, припаркованные рядом с местом покушения, добавила Baza.

Спецслужбы «делают свое дело», вся информация о ходе расследования поступает президенту России Владимиру Путину, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Мы желаем генералу сначала выжить и выздороветь. Надеемся, что так и будет», — отметил он на брифинге.

Военачальники и высококлассные специалисты находятся под угрозой во время войны , подчеркнул Песков. Однако не в Кремле должны рассуждать о том, как обеспечивать им безопасность, это вопрос специальных служб, добавил пресс-секретарь главы государства.

Алексеев — Герой России, первый заместитель начальника Главного разведывательного управления (ГРУ) Генштаба ВС России. Его руководитель — начальник ГРУ адмирал Игорь Костюков, возглавляющий российскую делегацию на трехсторонних переговорах России, США и Украины в Абу-Даби по урегулированию украинского кризиса.

«Услышала выстрел и крики»

Жители многоэтажного дома услышали выстрелы рано утром, утверждает Telegram-канал «Осторожно, новости». Алексеев был в сознании после покушения, скорую медпомощь вызвали соседи генерала.

«Я услышала выстрел, крики: «Помогите». Вышла — он лежит в крови, соседка кричит: «Вызывайте скорую, огнестрельное ранение», — цитирует Telegram-канал одну из очевидиц.

SHOT утверждает, что весь этаж после покушения «был залит кровью». «Весь этаж в крови, даже лифтовый холл», — подтвердила Baza.

По информации «Осторожно, новости», подъезд дома на Волоколамском шоссе, где совершили покушение, оцеплен. Жильцов многоэтажки впускают и выпускают только после проверки документов: у них запрашивают личные данные, номер телефона, адрес проживания и паспорт.

Кроме того, жители дома жаловались на неработающие камеры. Также от них поступали обращения о том, что попасть на территорию ЖК и внутрь дома «не было проблемой».

Влияние на переговоры

Украинское издание «Страна.ua» допустило, что попытка убийства Алексеева «может повлиять на ход переговоров», поскольку генерал — первый замначальника ГРУ Костюкова. Это покушение выгодно для украинского президента Владимира Зеленского, чтобы сорвать переговоры по урегулированию российско-украинского конфликта, согласился первый замглавы комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев в беседе с изданием «Подъем».

Покушение на Алексеева нельзя оставить без ответа: нужно «ликвидировать каждого», кто имел отношение к случившемуся, «вплоть до самого главы киевского режима», подчеркнул парламентарий.

«У российской военной разведки, которой долгое время командовал генерал Алексеев, уверяю, такие возможности есть», — добавил Журавлев.

Покушение на Алексеева стало четвертым в Москве и Подмосковье чуть более чем за год.

Так, 17 декабря 2024 года на Рязанском проспекте в Москве в результате взрыва погибли начальник войск РХБЗ генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник. Как заявляла официальный представитель МИД России Мария Захарова, военачальник «системно, с фактами на руках разоблачал преступления англосаксов».

25 апреля 2025 года при взрыве автомобиля в подмосковной Балашихе погиб замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенант Ярослав Москалик. Он руководил дежурной сменой Группы боевого управления Генштаба, которая контролировала обстановку в зоне боевых действий.

22 декабря 2025 года в московском районе Орехово-Борисово в результате взрыва автомобиля погиб начальник управления оперативной подготовки Генерального штаба Вооруженных cил РФ, генерал-лейтенант Фанил Сарваров.