Россиянин пытался нанять киллера для своей матери, отказавшейся его содержать

Сибиряк подстрекал друга убить 72-летнюю мать из-за отказа в деньгах
Matthias Balk/dpa/Global Look Press

В Новосибирске мужчина подстрекал друга убить его собственную мать из-за отказа в деньгах. Об этом сообщает СУ СКР по региону.

По данным следствия, 49-летний ранее судимый местный житель задумал совершить убийство 72-летней матери чужими руками. В декабре-январе он искал предполагаемого исполнителя и доверился своему 50-летнему другу, которому взамен предложил помощь с постройкой дома.

Злоумышленник приобрел отдельный телефон для связи, снял квартиру рядом с жертвой, выдал «киллеру» нож и потребовал отчет после завершения «работы», но исполнитель струсил и рассказал обо всем полиции и потенциальной жертве.

В пресс-службе областного главка УМВД заявили, что, по предварительным данным, мотивом преступления стал отказ пенсионерки оказывать финансовую помощь своему взрослому сыну.

Подозреваемого задержали 6 февраля. Решается вопрос о мере пресечения. Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.33, ч.1 ст.30, п.«з» ч.2 ст.105 УК РФ (организация приготовлении убийства по найму). Мужчине грозит до 20 лет колонии.

Ранее разорившийся мужчина убил отца ради наследства и смыл останки в унитаз.
 
