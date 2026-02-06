Россиянин пытался нанять киллера для своей матери, отказавшейся его содержать

В Новосибирске мужчина подстрекал друга убить его собственную мать из-за отказа в деньгах. Об этом сообщает СУ СКР по региону.

По данным следствия, 49-летний ранее судимый местный житель задумал совершить убийство 72-летней матери чужими руками. В декабре-январе он искал предполагаемого исполнителя и доверился своему 50-летнему другу, которому взамен предложил помощь с постройкой дома.

Злоумышленник приобрел отдельный телефон для связи, снял квартиру рядом с жертвой, выдал «киллеру» нож и потребовал отчет после завершения «работы», но исполнитель струсил и рассказал обо всем полиции и потенциальной жертве.

В пресс-службе областного главка УМВД заявили, что, по предварительным данным, мотивом преступления стал отказ пенсионерки оказывать финансовую помощь своему взрослому сыну.

Подозреваемого задержали 6 февраля. Решается вопрос о мере пресечения. Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.33, ч.1 ст.30, п.«з» ч.2 ст.105 УК РФ (организация приготовлении убийства по найму). Мужчине грозит до 20 лет колонии.

