«Маму КВН» похоронили на Рогожском кладбище в Москве

Телеведущую Светлану Жильцову, которую называли «мамой КВН», похоронили на Рогожском кладбище в Москве. Об этом сообщает РИА Новости.

Прощание с Жильцовой проходило в православном храме святителя Николая Чудотворца на Рогожском кладбище. Среди близких и коллег, приславших венки на траурную церемонию, оказались журналисты Александр Митрошенков и Андрей Малахов.

О смерти Светланы Жильцовой стало известно 3 февраля. Она скончалась в возрасте 89 лет после долгой болезни.

Жильцова была одной из самых узнаваемых фигур советского телевидения. Она стала одной из первых ведущих игры КВН и вместе с Александром Масляковым она работала в программе до 1972 года. За это ее прозвали в СМИ «мамой КВН». Также зрители могут помнить артистку по другим рейтинговым программами, в числе которых «Спокойной ночи, малыши», «Будильник», «Песня года», «Утренняя почта», «Голубой огонек» и другие.

Народная артистка России Ангелина Вовк рассказывала, что после кончины мужа диктор ушла из профессии, замкнулась и не охотно шла на общение. Вовк призналась, что в последние годы практически не общалась с Жильцовой.

Ранее не стало народного артиста СССР Владислава Чернушенко.