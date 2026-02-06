Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы ЭпштейнаПокушение на генерала Алексеева
Культура

«Маму КВН» похоронили на Рогожском кладбище в Москве

В Москве прошло прощание с телеведущей Светланой Жильцовой
Кристина Соловьёва/РИА Новости

Телеведущую Светлану Жильцову, которую называли «мамой КВН», похоронили на Рогожском кладбище в Москве. Об этом сообщает РИА Новости.

Прощание с Жильцовой проходило в православном храме святителя Николая Чудотворца на Рогожском кладбище. Среди близких и коллег, приславших венки на траурную церемонию, оказались журналисты Александр Митрошенков и Андрей Малахов.

О смерти Светланы Жильцовой стало известно 3 февраля. Она скончалась в возрасте 89 лет после долгой болезни.

Жильцова была одной из самых узнаваемых фигур советского телевидения. Она стала одной из первых ведущих игры КВН и вместе с Александром Масляковым она работала в программе до 1972 года. За это ее прозвали в СМИ «мамой КВН». Также зрители могут помнить артистку по другим рейтинговым программами, в числе которых «Спокойной ночи, малыши», «Будильник», «Песня года», «Утренняя почта», «Голубой огонек» и другие.

Народная артистка России Ангелина Вовк рассказывала, что после кончины мужа диктор ушла из профессии, замкнулась и не охотно шла на общение. Вовк призналась, что в последние годы практически не общалась с Жильцовой.

Ранее не стало народного артиста СССР Владислава Чернушенко.
 
Теперь вы знаете
В зоне «экстремального страха». Почему рухнул биткоин и пробьет ли он новое дно?
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!