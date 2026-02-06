Мерц выразил готовность к переговорам с Россией

Канцлер Мерц: ЕС всегда готов к переговорам с Россией

Европейский союз всегда готов к переговорам с Россией, однако намерен проводить их без создания параллельных каналов связи. Об этом заявил журналистам канцлер Германии Фридрих Мерц, пишет Reuters.

«Мы, конечно, всегда готовы к переговорам с Россией. <…> Если мы можем внести свой вклад в то, чтобы переговоры были еще лучше успешнее, мы это сделаем. Но мы не будем открывать никаких параллельных каналов связи», — подчеркнул Мерц в разговоре с журналистами в Абу-Даби, где 4-5 февраля прошел второй раунд трехсторонних переговоров по Украинее.

15 января Мерц назвал Россию «крупнейшим европейским соседом» и выразил надежду на то, что ЕС сможет достичь баланса в отношениях с Москвой.

6 февраля европейское издание Politico написало, что в нескольких странах ЕС поддерживают возобновление диалога с Россией.

Также в феврале французские СМИ сообщили о тайном визите в Москву советника Макрона вопросам внешней политики Эммануэля Бона для встречи с помощником президента России Юрием Ушаковым. Сам Макрон заявил, что на техническом уровне ведется подготовка его встречи с Владимиром Путиным.

Также 4 января премьер-министр Латвии Эвика Силиня и президент Эстонии Алар Карис выступили за возобновление прямых переговоров Европы с Россией.

Ранее СМИ сообщили о планах Мерца встретиться с Трампом.