Милонов признался, что ему больно за комика Сабурова

Депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что ему больно за комика Нурлана Сабурова из-за попытки юмориста «усидеть на двух стульях». Об этом пишет РИА Новости.

«Больно смотреть, как комик Сабуров мучается колоссальными размерами своей пятой точки, пытаясь усидеть на двух стульях. Не хотелось бы верить, что работая в России и получая 90% своих гонораров от концертной деятельности в нашей стране, он держит в кармане внушительную фигу, пытаясь иронично подмигивать нашим врагам за границей», — сказал Милонов.

Депутат также призвал комика высказаться о своей «глубинной позиции».

Как утверждает Telegram-канал SHOT, в ночь на 6 февраля 34-летний юморист прибыл в Москву рейсом авиакомпании Fly Dubai. При прохождении паспортного контроля во Внуково Сабурова отвели в отдельное помещение и вручили официальный документ о запрете на въезд в Россию на срок 50 лет.

Как писало РИА Новости, ссылаясь на источник в правоохранительных органах, Сабуров якобы пытался легализовать заработанные в стране деньги через посредников. До этого источник агентства сообщал, что решение в отношении юмориста могло быть принято в интересах нацбезопасности страны. Официального подтверждения этих данных на момент публикации нет.

Ранее в Екатеринбурге отменили концерт Нурлана Сабурова.