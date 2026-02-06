Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы ЭпштейнаПокушение на генерала Алексеева
Политика

Посол заявил о заинтересованности Британии в ослаблении России

Посол Келин: Британия заинтересована в ослаблении РФ руками украинцев
Dylan Martinez/Reuters

Британия заинтересована в ослаблении России руками украинцев. Об этом заявил в интервью телеканалу «Россия 24» посол России в Великобритании Андрей Келин.

»Лондон, как я вижу, по-прежнему заинтересован в ослаблении нашей страны руками украинцев и подталкивает Киев к продолжению боевых действий», — подчеркнул дипломат.

4 февраля журнал The American Conservative написал, что президенту Владимиру Зеленскому удобнее терять подконтрольные Киеву территории из-за продвижения российских войск, а не путем отказа от них в рамках мирного урегулирования. По словам авторов, результат для Украины будет одинаковым, но, возможно, не для украинского лидера.

Также в публикации подчеркивается, что большие потери и невыполненные обещания усложняют для Зеленского задачу по «продаже» украинцам мира, основанного на отказе от вступления в НАТО и контроля над территориями.

1 февраля бывший советник Пентагона и полковник в отставке Дуглас Макгрегор высказал мнение, что Запад терпит неадекватное поведение президента Украины, поскольку заинтересован в продолжении конфликта.

Ранее в Британии заявили об увеличении числа своих военных на Украине.
 
Теперь вы знаете
В зоне «экстремального страха». Почему рухнул биткоин и пробьет ли он новое дно?
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!