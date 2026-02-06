Британия заинтересована в ослаблении России руками украинцев. Об этом заявил в интервью телеканалу «Россия 24» посол России в Великобритании Андрей Келин.

»Лондон, как я вижу, по-прежнему заинтересован в ослаблении нашей страны руками украинцев и подталкивает Киев к продолжению боевых действий», — подчеркнул дипломат.

4 февраля журнал The American Conservative написал, что президенту Владимиру Зеленскому удобнее терять подконтрольные Киеву территории из-за продвижения российских войск, а не путем отказа от них в рамках мирного урегулирования. По словам авторов, результат для Украины будет одинаковым, но, возможно, не для украинского лидера.

Также в публикации подчеркивается, что большие потери и невыполненные обещания усложняют для Зеленского задачу по «продаже» украинцам мира, основанного на отказе от вступления в НАТО и контроля над территориями.

1 февраля бывший советник Пентагона и полковник в отставке Дуглас Макгрегор высказал мнение, что Запад терпит неадекватное поведение президента Украины, поскольку заинтересован в продолжении конфликта.

Ранее в Британии заявили об увеличении числа своих военных на Украине.