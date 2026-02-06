Запад хочет любой ценой сохранить нынешнюю власть на Украине. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров, пишет РИА Новости.

Он прокомментировал выступление генсека НАТО Марка Рютте в верховной Раде Украины. Лавров обратил внимание на словах о «готовящейся интервенции». По его словам, в НАТО предлагают иные гарантии безопасности для Украины, в сравнению с теми, которые оговаривались на переговорах между Россией и Украиной в 2022 году.

«Сейчас это гарантии безопасности того режима, который Запад хочет любой ценой сохранить, лишь бы он продолжал кусать Российскую Федерацию», — сказал Лавров.

3 февраля Рютте, выступая в Раде, заявил, что как только будет заключено мирное соглашение, на Украине появятся вооруженные силы блока НАТО — «самолеты в воздухе и поддержка в море». При этом он отметил, что военные контингенты смогут направить те страны, которые захотят.

До этого газета The Financial Times (FT) со ссылкой на источники сообщила, что США, Украина и страны Европы согласовали многоуровневый план поддержки любого мирного соглашения, которое в будущем заключат Москва и Киев.

Ранее генсек НАТО призвал готовиться к трудным решениям по Украине.