США обвинили КНР в проведении ядерных испытаний

Госдеп США: Китай проводит ядерные испытания, нарушая мораторий
Aly Song/Reuters

Вашингтон располагает сведениями о якобы проведении Китаем секретных ядерных испытаний в нарушение соответствующего моратория. Об этом заявил заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Томас Динанно, передает РИА Новости.

«Могу сообщить, что правительству США известно о проведении Китаем ядерных взрывных испытаний, включая подготовку к тестам с заданной мощностью в сотни тонн», — сказал он на полях конференции по разоружению в Женеве.

По словам дипломата, китайская армия якобы пыталась скрыть взрывы, осознавая, что подобные испытания являются нарушением моратория на их проведение.

Кроме того, для большей конспирации Пекин якобы снизил эффективность сейсмического мониторинга, добавил Динанно. Он отметил, что одно из испытаний было проведено 22 июня 2020 года.

До этого американский вице-президент Джей Ди Вэнс заявил, что США будут работать с Россией, Китаем и другими странами для сокращения количества ядерного оружия в мире. Он подчеркнул, что ради этой цели Соединенные Штаты готовы сотрудничать со своими конкурентами.

Ранее в США заявили о намерении включить Китай в новый договор с РФ по контролю над вооружениями.
 
