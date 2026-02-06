Размер шрифта
Чемпионка ОИ Бестемьянова: Петросян обретет прекрасную форму как раз на Олимпиаде

Бестемьянова считает, что Петросян выйдет из кризиса на Олимпиаде
Александр Вильф/РИА Новости

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова заявила, что фигуристка Аделия Петросян именно на Олимпиаде 2026 года в Италии обретет прекрасную спортивную форму, передает LiveResult.ru.

«Мы не знаем, какими «ультра-си» она сейчас владеет. Мы не видели просто на практике. Это все разговоры, мы не могли оценить «ультра-си» Петросян в той кондиции, в которой хотелось бы. Отмечу, что она выходит из кризиса, в котором она была в сентябре. Но в прекрасной форме мы ее пока не видели. Я очень надеюсь, что эта форма придет как раз на Олимпийских играх», — сказала Бестемьянова.

Олимпиада пройдет с 6 по 22 февраля в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо. Гуменник и Петросян в сентябре 2025 года на квалификационном турнире к зимним Олимпийским играм — 2026 завоевали золото и гарантировали себе путевку на Олимпиаду.

Международный союз конькобежцев (ISU) в мае 2025 года одобрил нейтральные статусы для четверых фигуристов-одиночников (основа и запас): для Петра Гуменника, Владислава Дикиджи, Аделии Петросян и Алины Горбачевой. При этом ISU не допустил до участия в отборочном турнире зимних Олимпийских игр российские танцевальные дуэты и спортивные пары. Основными кандидатами от России назывались чемпионы страны Александра Степанова / Иван Букин (танцы) и Анастасия Мишина / Александр Галлямов (парное катание).

Ранее Ирина Слуцкая заявила, что Петросян с легкостью может конкурировать с лидерами ОИ-2026.
 
