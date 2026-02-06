Размер шрифта
Медведева раскрыла настоящую причину своего проигрыша Загитовой

Медведева: я проиграла Загитовой на Олимпиаде не из-за того, о чем многие думают
Пресс-служба рок-мюзикла «Ассоль»

Российская фигуристка Евгения Медведева в шоу «Каток» рассказала, в какой именно момент уже считалась серебряным призером на Олимпийских играх в Пхенчхане в 2018 году.

«Я после короткой программы уже была второй. И проиграла Олимпиаду я не произволкой, как очень многие думают, а проиграла я Олимпиаду короткой программой. Потому что мой мировой рекорд продержался 10 минут буквально. На этой Олимпиаде было установлено два мировых рекорда — мной, а потом через 10 минут Алиной Загитовой. Поэтому, собственно, короткая была проигрышная», — сказала Медведева.

Кроме двух золотых медалей мировых первенств, в активе Евгении Медведевой золото чемпионата Европы, она является двукратным серебряным призером Олимпийских игр. Также на ее счету бронзовая медаль чемпионата мира, единожды спортсменка выиграла серебряную награду на европейском первенстве. Последний раз фигуристка выступала на соревнованиях в декабре 2019 года. В апреле 2023 года Медведева объявила о завершении карьеры.

Загитова приостановила карьеру в 2019 году, и с тех пор на лед в официальных соревнованиях так и не выходила. Помимо золота Игр, в активе Загитовой золото чемпионата мира — 2019, золото и серебро европейских первенств в 2018 и 2019 годах. Загитова — единственная в истории России и вторая в мировой истории после Ким Ен А фигуристка-одиночница, завоевавшая все титулы в мировом фигурном катании.

Ранее Ирина Слуцкая заявила, что Аделия Петросян с легкостью может конкурировать с лидерами ОИ-2026.
 
