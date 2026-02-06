Из НИИ — на Первый канал. Константину Эрнсту — 65

6 февраля 65-летний юбилей отмечает генеральный директор Первого канала, телеведущий, продюсер и режиссер Константин Эрнст. Будущий медиаменеджер родился в Москве в семье известного советского биолога Льва Эрнста и экономиста Светланы Голевиновой. В раннем детстве вместе с родителями переехал в Ленинград.

Выпустившись из школы, он пошел по стопам отца и поступил на биолого-почвенный факультет Ленинградского государственного университета, который окончил в 1983 году. После этого он некоторое время работал в НИИ, а в возрасте 25 лет защитил кандидатскую диссертацию. Ему поступило предложение от Кембриджского университета о стажировке, но он отказался, решив уйти из науки. В разговоре с журналом «Сеанс» Эрнст вспоминал:

«В какой-то момент я понял, что мне с моим будущим все ясно, и эта предсказуемость меня ужаснула. Заставила меня соскочить с поезда, набравшего такие приличные обороты. Я не хочу знать свою судьбу наперед. Поэтому когда мне предложили двухлетнюю стажировку в Кембридже, я отказался — и от стажировки отказался, и вообще из науки ушел. Просто прикинул и понял: сейчас два года работы там, потом еще пару лет дома для передачи полученных знаний — и все, я уже могу не успеть сделать то, о чем с детства мечтал сильней всего. А мечтал я только о кино».

Эрнст решил воплотить мечту детства и стать режиссером, но в 1986 году Ролан Быков не взял его в свою мастерскую. Тогда молодой человек вошел в команду организаторов киноклуба «Параллельное кино». Вскоре состоялся его режиссерский дебют — он снял клип на песню «Алисы» «Аэробика». О телевидении он тогда даже не думал и попал на экраны практически случайно.

«Пришли на какую-то гулянку, где сидели ребята из «Взгляда» и, в частности, Саша Любимов. «Взгляд» вышел, может быть, полгода назад. И я стал говорить Любимову, что все, конечно, очень клево, но стилистически неточно, рыхловато и не до конца выстроено. На что Любимов ответил: «Ну если ты такой умник, так сделай хорошо. Через две недели эфир», — рассказывал Эрнст «Афише».

В 1990 году вышла его собственная передача «Матадор». В июне 1995-го Эрнста назначили генеральным продюсером «ОРТ», а в 1999-м он был повышен до генерального директора. А уже в 2002 году по его инициативе телеканал был переименован в Первый канал.