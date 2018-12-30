Лавров пожаловался на прессинг в отношении России

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» заявил, что уходящий год стал тяжелым для страны, в том числе из-за прессинга государств, видящих в ней соперника в борьбе за глобальное доминирование. Расшифровка телепрограммы опубликована на сайте МИД России.

Глава внешнеполитического ведомства отметил, что Соединенные Штаты открыто заявляют о необходимости сдерживания России, Китая, Ирана и Северной Кореи.

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«Наверное, даже нет необходимости упоминать о том, что год был тяжелым. Как и тот факт, что Россия находится под постоянным прессингом со стороны тех, кто рассматривает ее в качестве некоего конкурента за какие-то доминирующие позиции в мировой политике, — сказал Лавров.

Министр добавил, что Москва хотела бы видеть более независимую позицию стран Европы во внешней политике, но они, по словам Лаврова, продолжают следовать за США в ущерб собственным интересам.

Ранее сообщалось, что Лавров назвал «ложно понятой солидарностью» позицию стран ЕС по резолюции о ДРСМД.