Spiegel: Крамп-Карренбауэр перегнала Меркель в рейтинге популярности
Новый лидер Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр обошла канцлера Германии Ангелу Меркель в рейтинге популярности среди политиков. Об этом сообщает Spiegel.
По данным издания, Крамп-Карренбауэр пользуется симпатиями 58% опрошенных.
Реклама
Как отмечается, Меркель пользуется симпатиями 48% респондентов.
При этом первое место в рейтинге занимает президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер.
Ранее СМИ сообщили, что Крамп-Карренбауэр может стать решительным лидером Европы и Германии.