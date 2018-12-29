Spiegel: Крамп-Карренбауэр перегнала Меркель в рейтинге популярности

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Новый лидер Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр обошла канцлера Германии Ангелу Меркель в рейтинге популярности среди политиков. Об этом сообщает Spiegel.

По данным издания, Крамп-Карренбауэр пользуется симпатиями 58% опрошенных.

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Как отмечается, Меркель пользуется симпатиями 48% респондентов.

При этом первое место в рейтинге занимает президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер.

Ранее СМИ сообщили, что Крамп-Карренбауэр может стать решительным лидером Европы и Германии.