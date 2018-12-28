Посол назвал уходящий год «временем упущенных возможностей» между Россией и США

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Российский посол в США Анатолий Антонов прокомментировал итоги года в отношениях между Россией и США. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, он стал «временем упущенных возможностей».

Он добавил, что Москва предпринимала усилия для того, чтобы исправить ситуацию.

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«Американским коллегам были переданы серьезные предложения по конкретным проектам и двусторонним контактам», — заключил Антонов.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп больше не будет отвечать на вопросы по «российскому делу».