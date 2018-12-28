Эрдоган заявил о готовности приехать на встречу с Путиным в Россию

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о том, что готов встретиться с президентом России Владимиром Путиным в России и обсудить ситуацию в Сирии, передает ТАСС.

«После визита делегации в Россию, я могу провести с Путиным встречу по Сирии в Москве или Сочи», — сказал Эрдоган.

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Он отметил, что делегация из Турции также планирует обсудить в Москву ситуацию в сирийском Манбидже.

Ранее сообщалось, что сирийская армия взяла Манбидж.