Hill: в сенате США усомнились в компетенции кандидата Трампа на должность постпреда в ООН

<img src="//img.gazeta.ru/files3/327/11668327/AP_17221704450470-pic905-895x505-49960.jpg">

В сенате США усомнились в компетенции Хизер Науэрт, которую президент США Дональд Трамп выдвинул на пост постоянного представителя США при ООН, из-за отсутствия необходимого опыта работы во внешней политике и правительстве, пишет The Hill.

Науэрт должна будет пройти слушания в сенате для утверждения ее кандидатуры на эту должность. Ранее она работала ведущей на американском телеканале Fox News, откуда перешла на должность пресс-секретаря Госдепартамента.

Реклама

С января 2017 года и до утверждения следующей кандидатуры должность занимает Никки Хейли. Она объявила о своей отставке в октябре. Ожидается, что Хейли покинет пост в январе 2019 года.

Американское издание отмечает, что карьера Науэрт от телеведущей до пресс-секретаря Госдепа стремительно пошла вверх в течение двух лет. Теперь, когда ее кандидатура рассматривается возникают вопросы о нехватки ее опыта для работы в ООН. Критики указывают на недостаток серьезного опыта в правительстве и выполнении внешнеполитических полномочий.

«Я буду рад услышать, почему она считает, что она соответствует должности. У нее нет внешнеполитического опыта, насколько я знаю, а должность пресс-секретаря отличается от того, чтобы быть главным дипломатом Соединенных Штатов в таком всемирном органе, как Организация Объединенных Наций», — заявил сенатор-демократ Боб Менендес.

Несмотря на это ее сторонники указывают на опыт работы Хизер Науэрт в представлении внешнеполитической точки зрения администрации США в течение почти двух лет, где она успела поработать под управлением первого госсекретаря при Трампе — Рексе Тиллерсоне и его преемнике Майке Помпео.