Матвиенко оценила готовность делегации Совфеда к визиту в США

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Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко во время пресс-конференции заявила, что делегация Совфеда готова посетить США с официальным визитом, если от американской стороны поступит соответствующее предложение. Об этом сообщает ТАСС.

«Если подтвердится намерение сената конгресса США пригласить нашу делегацию, мы, безусловно, направим такую делегацию», — сказала Матвиенко.

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Она добавила, что американская сторона уже получила предложения по составу делегации. Матвиенко отметила, что также были согласованы предварительные даты визита, однако они изменились после выборов в конгресс США.

Председатель Совфеда заключила, что Москва будет продолжать прилагать усилия для осуществления подобной встречи в будущем.

Ранее американские СМИ назвали поездку республиканцев в Москву «позорной затеей глупцов».