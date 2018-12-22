В Госдуме отреагировали на доклад разведки США о «вмешательстве» в выборы

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Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков прокомментировал доклад разведки США о «вмешательстве» России, Китая и Ирана в американские выборы 2018 года. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам депутата, есть некая регулярность появления подобной информации, призванной подкрепить конфронтацию.

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«Санкционная спираль, которая активно раскручивается с 2014 года, нуждается в постоянной подпитке дополнительной информацией, дополнительными претензиями. Если такой информации нет, то ее нужно сконструировать», — сказал Новиков.

Ранее директор национальной разведки США Дэниэл Коутс заявил, что доклад о вмешательстве в выборы передадут генпрокурору и министерству внутренней безопасности.