В Госдуме отреагировали на доклад разведки США о «вмешательстве» в выборы
Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков прокомментировал доклад разведки США о «вмешательстве» России, Китая и Ирана в американские выборы 2018 года. Об этом сообщает РИА «Новости».
По словам депутата, есть некая регулярность появления подобной информации, призванной подкрепить конфронтацию.
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«Санкционная спираль, которая активно раскручивается с 2014 года, нуждается в постоянной подпитке дополнительной информацией, дополнительными претензиями. Если такой информации нет, то ее нужно сконструировать», — сказал Новиков.
Ранее директор национальной разведки США Дэниэл Коутс заявил, что доклад о вмешательстве в выборы передадут генпрокурору и министерству внутренней безопасности.