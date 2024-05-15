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В Крыму силы ПВО сбили несколько ракет у аэродрома Бельбек, пожар в Полюшко потушен

Развожаев: пожар в Полюшко потушен, силы ПВО сбили ракеты у аэродрома Бельбек

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Виктор Толочко/РИА Новости

В Крыму, по предварительным данным, зенитно-ракетные войска уже успешно перехватили несколько ракет над морской акваторией и вблизи аэродрома Бельбек. Об этом написал губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

Все городские службы находятся в состоянии повышенной боевой готовности. Спасательная служба Севастополя ликвидировала пожар, вызванный обломками сбитой цели, в районе поселка Полюшко. На текущий момент нет информации о повреждениях гражданской инфраструктуры.

«Прошу всех сохранять спокойствие и полагаться только на официальную информацию. Прошу не снимать и не распространять информацию о работе ПВО», — обратился к жителям губернатор.

Незадолго до этого уже сообщалось о работе ПВО в регионе.

Также в Telegram-канале «Крымский мост: оперативная информация» сообщается, что на объекте временно перекрыто движение автомобильного транспорта. Людей, которые находятся в зоне досмотра, просят сохранять спокойствие.

До этого сообщалось, что в департаменте транспорта Севастополя заявили, что в городе временно не работают катера и паромы. В заявлении предупредили пассажиров, что морской транспорт временно не осуществляет движение.

Ранее глава Крыма Аксенов назвал главное достижение региона за 10 лет.

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