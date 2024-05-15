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В Севастополе работают системы ПВО

Развожаев: в Севастополе работают системы противовоздушной обороны

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РИА Новости

В Севастополе сработали системы противовоздушной обороны, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

«Прошу сохранять спокойствие, соблюдать меры безопасности, оставаться во временных укрытиях или безопасных местах», — сообщил губернатор Севастополя.

Он также добавил, что жителям региона лучше не находиться на открытом пространстве, поскольку основную угрозу представляют осколки.

Также в Telegram-канале «Крымский мост: оперативная информация» сообщается, что на объекте временно перекрыто движение автомобильного транспорта. Людей, которые находятся в зоне досмотра, просят сохранять спокойствие.

До этого сообщалось, что в департаменте транспорта Севастополя заявили, что в городе временно не работают катера и паромы. В заявлении предупредили пассажиров, что морской транспорт временно не осуществляет движение.

Ранее в Севастополе предупредили об учениях.

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