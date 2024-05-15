Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Путин назвал главную проблему переговоров по Украине

Путин: в переговорах по Украине главной проблемой является ненадежность гарантий

close
100%
Михаил Метцель/РИА Новости

Президент России Владимир Путин заявил, что главной проблемой переговоров по Украине является надежность гарантий со стороны Запада. Об этом он сказал в интервью китайскому информагентству «Синьхуа», текст которого опубликован на сайте Кремля.

«И главная проблема (переговоров по Украине. — «Газета.Ru») — это как раз надежность любых гарантий, так как мы имеем дело с государствами, правящие круги которых предпочитают мироустройство не на основе международного права», — сказал он.

По его словам, поведение стран Запада основывается на правилах, но при этом складывается впечатление, будто эти правила меняются исходя из текущей политической конъюнктуры и интересов тех, кто их придумывает.

В интервью Путин также отметил, что Россия желает всеобъемлющего, устойчивого и справедливого урегулирования украинского конфликта мирными средствами. Также он положительно оценил подходы Китая к урегулированию украинского кризиса, отметив, что в Пекине полностью осознают его корни.

Ранее Путин назвал себя единственным гарантом защиты от диктатуры.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами