Путин рассказал о налаживании более тесного взаимодействия в инновациях между РФ и КНР

Российский президент Владимир Путин заявил, что Москва и Пекин будут налаживать более тесное взаимодействие в инновационных отраслях. Об этом говорится в интервью Путина китайскому информационному агентству «Синьхуа», опубликованном на сайте Кремля.

Глава государства подчеркнул, что Россия и Китай будут стараться налаживать более тесное взаимодействие в ряде инновационных отраслей, в том числе промышленности и высоких технологий, космоса и мирного атома, искусственного интеллекта, возобновляемых источников энергии.

До этого Путин назвал каждую встречу с председателем КНР Си Цзиньпином обменом мнениями по актуальным вопросам.

14 мая помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков заявил, что выбор КНР в качестве первой страны для визита после инаугурации Владимира Путина демонстрирует «личную химию» главы России и Си Цзиньпина.

Ранее были раскрыты главные ожидания от визита Путина в Китай.