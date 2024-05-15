Путин назвал каждую встречу с главой КНР обменом мнениями по актуальным вопросам

Президент России Владимир Путин назвал каждую встречу с лидером КНР Си Цзиньпином обменом мнениями по актуальным вопросам. Об этом говорится в интервью Путина китайскому информационному агентству «Синьхуа», опубликованном на сайте Кремля.

По словам российского президента, Си Цзиньпин обладает уважительным, доброжелательным, открытым и одновременно деловым стилем общения. Путин подчеркнул, что каждая их встреча является не только общением давних друзей, что тоже важно, но и плодотворным обменом мнениями по наиболее актуальным вопросам двусторонней и международной повестки дня.

До этого помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков заявил, что выбор КНР в качестве первой страны для визита после инаугурации Владимира Путина демонстрирует «личную химию» главы России и председателя Китая Си Цзиньпина.

Ранее были раскрыты главные ожидания от визита Путина в Китай.