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Небензя: уклонение от призыва на Украине достигло рекордных масштабов

Небензя рассказал о рекордных масштабах уклонения от призыва на Украине

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Brendan Mcdermid/Reuters

Уклонение украинских мужчин от призыва в армию достигло исключительно рекордных уровней. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, выступая на заседании Совета Безопасности ООН по Украине, пишет ТАСС.

«Буквально через пару дней, 18 мая, фактически бесправными станут украинские мужчины призывного возраста», — отметил он.

С вступлением в силу нового закона о мобилизации они оказываются вне закона, не смогут распоряжаться своим имуществом и денежными средствами, обновлять и получать документы, считает представитель России. И тем не менее уклонение от мобилизации достигло на Украине рекордных масштабов, добавил Небензя.

До этого помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что часть обещанного американскими властями Украине оружия находится уже на поле боя. По его словам, другая часть вооружений уже отправлена и появится на Украине в ближайшее время. Салливан уточнил, что некоторые образцы боевой техники требуют больше времени для организации отправки и ввоза необходимых снарядов и образцов вооружения на поле боя.

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя в апреле посчитал, что скоро темой встреч по Украине станет ее капитуляция. Так он отреагировал на планы провести конференцию в Швейцарии по Украине без участия Москвы.

Ранее одесситу удалось избежать вручения повестки, засыпав военкомов вопросами.

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