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ВСУ отступили в Волчанске «на отдельных участках»

В Генштабе ВСУ сообщили об отходе военных в Волчанске «на отдельных участках»

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Thomas Peter/Reuters

Генштаб Вооруженных сил Украины сообщил, что ВСУ отошли в районе города Волчанска «на более выгодные рубежи». Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что ВСУ отступили из-за действий штурмовых отрядов Вооруженных сил РФ «на отдельных участках».

До этого украинские Telegram-каналы показали кадры брошенных строительных материалов для укреплений, которые планировалось создать в Харьковской области. На нем видны груды брошенных в беспорядке так называемых «зубов дракона» — противотанковых надолбов, задачей которых является инженерное заграждение местности.

Также фотография с брошенными стройматериалами, которые, как заявляют авторы каналов, находятся уже под контролем российской армии, подтверждает утверждения некоторых украинских военных о том, что на самом деле ВСУ практически не занимались строительством укреплений на этом направлении.

Также глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил, что взятие Волчанска в Харьковской области позволит российским войскам продолжить успешное продвижение в южном направлении.

Ранее военный эксперт объяснил, какое значение имеет Волчанск для ВС РФ.

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