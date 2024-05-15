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Сирену ракетной опасности запустили в Белгороде

Гладков: в Белгороде запущена сирена ракетной опасности

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Shutterstock/Ireshetnikov54

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своем Telegram-канале, что в областном центре и районе запущена сирена ракетной опасности.

«В Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности», — написал он.

До этого в Белгороде отменили сигнал ракетной опасности спустя примерно полчаса с момента ее объявления.

14 мая Гладков сообщил, что на подлете к Белгороду сбито несколько воздушных целей.

До этого в Минобороны России сообщили, что дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) в небе над территорией Белгородской области. Согласно информации ведомства, это произошло приблизительно 17:00 по московскому времени.

Ранее «Газета.Ru» перечислила пять правил выживания в Белгороде.

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