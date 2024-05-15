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Путин заявил о желании РФ справедливо урегулировать конфликт на Украине мирными средствами

Путин: Россия хочет урегулирования конфликта на Украине мирными средствами

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Михаил Метцель/РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия желает всеобъемлющего, устойчивого и справедливого урегулирования украинского конфликта мирными средствами. Об этом говорится в интервью Путина китайскому информационному агентству «Синьхуа», опубликованном на сайте Кремля.

По словам Путина, Москва стремится к достижению всеобъемлющего, устойчивого и справедливого урегулирования конфликта на Украине мирными средствами. Президент подчеркнул, что Россия открыта к диалогу по Украине, но при условии, что переговоры будут учитывать интересы всех вовлеченных в конфликт стран. Глава государства отметил, что необходим серьезный разговор о глобальной стабильности и о надежных гарантиях для России.

До этого Путин положительно оценил подходы Китая к урегулированию украинского кризиса, отметив, что в Пекине полностью осознают его корни.

Ранее в США рассказали о сигнале, который Путин послал Западу.

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