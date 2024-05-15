Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя напомнил, что 21 мая президент Украины Владимир Зеленский потеряет легитимность. Об этом, ссылаясь на выступление дипломата на заседании Совета Безопасности, сообщает РИА Новости.

Небензя назвал Зеленского «обнаглевшим и погрязшим в коррупции киевским главарем», поправшим конституцию собственного государства. Постпред подчеркнул, что украинский президент уже 21 мая потеряет даже формальную легитимность.

До этого Небензя заявил, что Зеленского и его приспешников нужно отправить на свалку истории.

14 мая бывший депутат Верховной рады Андрей Деркач заявил, что Украиной управляет не Зеленский, глава его офиса Андрей Ермак, получающий указания от западных спецслужб.

12 мая бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что выход российских войск к Харькову может привести к краху Зеленского.

Ранее в ДНР допустили ликвидацию Зеленского Западом.