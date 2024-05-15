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Путин дал большое интервью китайскому агентству

Путин дал интервью агентству «Синьхуа» в преддверии визита в Китай

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Сергей Бобылев/РИА Новости

Президент России Владимир Путин в преддверии своего визита в Китай дал большое интервью китайскому агентству «Синьхуа», текст которого опубликован на сайте Кремля.

В разговоре Путин рассказал об основе российско-китайского партнерства и о торгово-экономических отношениях двух стран. Он отметил, что отношения РФ и КНР достигли наивысшего уровня за всю историю. По словам главы государства, страны будут налаживать более тесное взаимодействие во многих отраслях.

Также он отметил, что Москва положительно оценивает подходы Китая к урегулированию украинского кризиса. Также он напомнил о вкладе Китая в борьбе с нацизмом.

Визит российского лидера в КНР пройдет с 16 по 17 мая. Поездка в Пекин станет первым зарубежным визитом Путина после инаугурации.

До этого помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков заявил, что выбор КНР в качестве первой страны для визита после инаугурации Владимира Путина демонстрирует «личную химию» президента России и председателя Китая Си Цзиньпина.

Ранее Путин назвал себя единственным гарантом защиты от диктатуры.

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