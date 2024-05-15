Путин охарактеризовал политику Запада

Президент России Владимир Путин заявил, что страны Запада используют неоколониальные методы для обеспечения своего благополучия за счет других государств. Такое мнение российский лидер выразил в интервью китайскому изданию «Синьхуа», которое опубликованное на сайте Кремля.

«Как и в прошлые времена, стремятся обеспечить своё благополучие за счёт других государств, прибегают для этого к неоколониальным методам», — сказал Путин.

До этого Путин заявил, что результаты сотрудничества между Россией и Китаем на фоне экономических проблем на Западе подтверждают правильность выбранного суверенного курса. По его мнению, главной проблемой переговоров по Украине является надежность гарантий Запада.

Также президент России Владимир Путин заявил, что успехи РФ и Китая в контексте экономических проблем на Западе подтверждают правильность выбранного суверенного курса. Он отметил: «В условиях глобальных потрясений и экономических проблем на Западе наши результаты подтверждают, что наш суверенный курс, ориентированный на национальные интересы, является стратегически правильным».

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