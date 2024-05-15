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Ученые нашли в космосе самый большой «склад» материалов для создания планет

AJL: обнаружена звезда с крупнейшим протопланетным диском из когда-либо открытых

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NASA/JPL-Caltech

Международная группа астрономов из США и Германии нашла в 1 тыс. световых лет от Земли молодую звезду с самым большим протопланетным диском из известных ученым на сегодня. Исследование опубликовано в научном издании Astrophysical Journal Letters (AJL).

Протопланетные диски звезд состоят из пыли и газа, из которых под действием гравитации светила постепенно формируются планеты и другие небесные тела.

Как показали наблюдения, открытый диск, названный IRAS 23077, в 3,3 тыс. раз шире расстояния между Землей и Солнцем. Содержащегося в нем материала хватит для создания гигантских миров на очень далеких орбитах.

По словам ученых, IRAS 23077 по форме напоминает бабочку. Его масштабы вдвое превышают предыдущего рекордсмена среди протопланетных дисков звезд.

Ведущий автор исследования Кристина Монш из Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики отметила, что размеры IRAS 23077 позволят исследователям наблюдать процессы образования планет.

Ранее астрономы открыли огромную планету, напоминающую по плотности сахарную вату.

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