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Путин назвал задачу российской экономики

Путин: Россия ставит ставит задачу войти в четверку крупнейших экономик мира

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Михаил Метцель/РИА Новости

Президент России Владимир Путин заявил, что страна ставит задачу войти в четверку крупнейших мировых экономик. Об этом он сообщил в интервью китайскому агентству Синьхуа, текст которого опубликован на сайте Кремля.

«Сегодня Россия входит в пятёрку крупнейших стран мира по паритету покупательной способности. Теперь мы ставим задачу войти в четвёрку крупнейших экономик планеты», — сказал Путин.

При этом, по словам российского лидера, приоритетами российской экономики остаются рост благосостояния россиян и эффективное развитие всех сфер.

До этого сообщалось, что Путин в преддверии своего визита в Китай дал большое интервью китайскому агентству Синьхуа. В разговоре Путин рассказал об основе основе российско-китайского партнерства и о торгово-экономических отношениях двух стран. Он отметил, что отношения РФ и КНР достигли наивысшего уровня за всю историю. По словам главы государства, страны будут налаживать более тесное взаимодействие во многих отраслях.

Также он отметил, что Москва положительно оценивает подходы Китая к урегулированию украинского кризиса. Также он напомнил о вкладе Китая в борьбу с нацизмом.

Ранее Путин назвал себя единственным гарантом защиты от диктатуры.

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