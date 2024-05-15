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Ученые выяснили, что избыток веса в детстве может сократить жизнь человека вдвое

EASO: тяжелое ожирение в четыре года обещает продолжительность жизни в 39 лет

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Shutterstock

Немецкие ученые из медико-биологической компании Stardoo выяснили, что сильное ожирение в ранние годы сокращает ожидаемую продолжительность жизни человека примерно на 50%. Результаты исследования представили на конгрессе Европейской ассоциации по изучению ожирения (EASO).

В расчеты включили четыре ключевые переменные: возраст начала ожирения, продолжительность ожирения, необратимое накопление риска (показатель необратимых рисков ожирения — последствия для здоровья, которые сохраняются даже после потери веса) и тяжесть ожирения.

Данные были получены из 50 существующих клинических исследований ожирения и сопутствующих заболеваний, связанных с лишним весом, таких как диабет 2 типа, сердечно-сосудистые заболевания и ожирение печени.

Как показало моделирование, дети, страдающие тяжелой формой ожирения в четыре года и не теряющие вес в дальнейшем могут рассчитывать примерно на 39 лет жизни.

Модель также выявила, что более раннее начало и более тяжелое ожирение повышают вероятность развития сопутствующих заболеваний. Например, человек с тяжелой формой ожирения имеет 27% шанс заболеть диабетом 2 типа к 25 годам. А к 35 годам риск увеличивается до 45%.

Специалисты подчеркнули, что этих последствий можно избежать, если ребенку удастся сбросить вес в раннем возрасте. Согласно моделированию, чем раньше масса тела человека придет в норму, тем дольше будет его жизнь и ниже риск развития диабета.

Ранее ученые выяснили, какой сахар не вызывает детское ожирение.

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