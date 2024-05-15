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Во Владивостоке сгорели восемь автобусов

Во Владивостоке на стоянке сгорели восемь автобусов

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Depositphotos

Во Владивостоке на автобусной стоянке сгорели восемь транспортных средств на площади 160 квадратных метров. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на управление МЧС по Приморскому краю.

«Сегодня утром на автостоянке на улице Борисенко произошло возгорание нескольких автобусов. К месту незамедлительно были направлены огнеборцы МЧС России. На момент прибытия пожарных автобусы были охвачены пламенем. В результате пожара 8 автобусов уничтожены огнем на общей площади около 160 квадратных метров», — следует из сообщения.

При этом отмечается, что в происшествии никто не пострадал.

До этого МВД по Оренбургской области сообщало, что в Оренбурге водитель попал в больницу после возгорания автобуса. Инцидент произошел на улице Салмышской. По предварительным данным, у средства передвижения загорелся моторный отсек. В результате огонь охватил транспорт в тот момент, когда он ехал по дороге. Пассажиры не пострадали. Водитель получил ожоги рук и ног. О степени травм и о том, в каком состоянии находится человек, не сообщается.

Ранее два автомобиля столкнулись и выгорели дотла на трассе в Приангарье.

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