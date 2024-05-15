Стало известно, от укусов каких животных чаще всего страдают россияне

Чаще всего россияне после общения с животными получают травмы, связанные с укусами собак — 48% обращений. Еще 21% обращаются после укусов кошек. Это показало исследование «АльфаСтрахование», с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Третьими по опасности стали лошади (11%). Повреждения чаще всего выражаются в различных травмах рук, ног, шеи, спины.

Грызуны — крысы, мыши и хомяки — заняли четвертое место (8%). За ними следуют змеи (5%), и беспозвоночные (3% — насекомые, пауки, медузы, морские ежи и т.д.).

Самые частые травмы — рваные раны и отравление ядом при укусе.

До этого ветеринар Маргарита Широкожухова рассказала «Газете.Ru», что болезни, которыми могут болеть и люди, и звери, называются антропозоонозы. Некоторые из них возникают лишь как единичный случай, другие могут распространяться среди большого количества людей и принять характер эпидемии.

Ранее россиянам рассказали, какие препараты из домашней аптечки подходят кошкам и собакам.