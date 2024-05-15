Путин: с большим интересом открываю что-то новое о традициях Китая

Российский лидер Владимир Путин заявил, что каждый раз с интересом открывает что-то новое о китайских традициях, в частности, во время своих визитов в Китай. Об этом он сообщил в интервью китайскому агентству «Синьхуа», опубликованном на сайте Кремля.

Глава российского государства отметил, что уважает китайскую философию и увлечен китайскими боевыми искусствами.

«Говоря о своем личном отношении к китайской культуре, хотел бы отметить, что всегда с большим интересом открываю что-то новое об уникальных и самобытных традициях Китая, особенно в ходе визитов в КНР. Немало знаю о ваших боевых искусствах, включая ушу, которое в нашей стране весьма популярно, питаю уважение к китайской философии», — сказал президент РФ.

Он также добавил, что в его семье увлечены Китаем и даже изучают китайский язык.

До этого Путин заявил, что отношения РФ и Китая строятся на принципах равноправия и доверия с учетом интересов друг другу.

Ранее МИД Китая назвал темы переговоров Путина и Си Цзиньпина.