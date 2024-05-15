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Путин: Россия положительно оценивает подходы Китая к урегулированию украинского кризиса

Путин заявил о хороших подходах Китая к урегулированию кризиса на Украине

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Михаил Климентьев/РИА «Новости»

Президент России Владимир Путин выразил удовлетворение по поводу подходов Китая к урегулированию украинского кризиса, отметив, что в Пекине полностью осознают его корни. В интервью китайскому информагентству Синьхуа, опубликованному на сайте Кремля перед государственным визитом в КНР, Путин оценил виденье Пекина.

Глава российского государаста подчеркнул: «Мы с пониманием относимся к методам, предложенным Китаем для разрешения украинской ситуации. Китай внимательно анализирует ее происхождение и глобальное значение, что отразилось в документе с 12 пунктами «Позиция Китая по политическому урегулированию украинского кризиса», опубликованном в феврале 2023 года. Идеи и предложения, изложенные в этом документе, свидетельствуют о настоящем стремлении наших китайских партнеров к укреплению стабильности».

Путин также отметил, что предлагаемые Китаем шаги по урегулированию украинского кризиса могли бы послужить основой для политико-дипломатического процесса. Он указал, что предложения, выдвинутые Пекином, являются реалистичными и конструктивными – они направлены на достижение мира через отказ от преследования эгоистичных целей и постоянного усиления напряженности, а также на минимизацию отрицательного влияния конфликта на мировую экономику и стабильность глобальных промышленных цепочек поставок.

Эти шаги развивают идеи о необходимости преодоления менталитета холодной войны и призывают к соблюдению норм международного права и Устава ООН в их полноте и взаимосвязи, считает Путин.

По мнению президента России, эти предложения «могли бы послужить основой для политико-дипломатического процесса, который учитывал бы обеспокоенность России по вопросам безопасности и способствовал бы установлению долгосрочного и устойчивого мира».

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